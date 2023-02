Δωδεκανήσα

Ενδοοικογενειακή βία - Ρόδος: Χτύπησε με τον πλάστη τη σύζυγό του ενώ ήταν ξαπλωμένη

Τι συνέβη σύμφωνα με το κατηγορητήριο στις 12 Ιουλίου 2016 στο σπίτι όπου διέμενε με τη σύζυγο του ο 60χρονος.



Ένοχος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κρίθηκε χθες από το Μονομελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου, 60χρονος ενώ αθωώθηκε για το αδίκημα της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής αντικειμένων αξίας άνω των 120.000 ευρώ, που επίσης κατηγορούνταν.

Μάλιστα, το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας στον 60χρονο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με τριετή αναστολή. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 8 Μαρτίου 2018 ο 60χρονος κατηγορούνταν ότι μετέβη στην επιχείρηση της 56χρονης συζύγου του και της αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 3000 ευρώ, ενώ η ίδια απουσίαζε.

Αλλά και στις 10 Μαρτίου 2018 κατηγορούνταν ότι πρωινές ώρες μετέβη εκ νέου στην ίδια επιχείρηση, όπου και πάλι εκμεταλλευόμενος την απουσία της συζύγου του αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 267.074 ευρώ και διάφορα άλλα αντικείμενα.

Σε ό,τι αφορά την ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη για την οποία και καταδικάστηκε ο 60χρονος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο το περιστατικό φέρεται να έγινε στις 12 Ιουλίου 2016 στο σπίτι όπου διέμενε με τη σύζυγο του με την οποία και διαπληκτίστηκαν όταν εκείνη αρνήθηκε να του δώσει χρήματα που της ζητούσε. Τότε ο 60χρονος πήρε ένα ξύλινο πλάστη και χτύπησε την 56χρονη που ήταν ξαπλωμένη στον καναπέ του σαλονιού, καταφέρνοντας της λακτίσματα στο σώμα και στα πόδια.

rodiaki.gr

