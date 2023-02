Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο νεαρές μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Τι συνέβη με τις δύο νεαρές κοπέλες σε νυχτερινό κέντρο του Ρεθύμνου.

Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις έξι σήμερα το πρωί, δύο νεαρές γυναίκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κοπέλες ήταν έξω και διασκέδαζαν με αποτέλεσμα να καταναλώσουν περισσότερη ποσότητα αλκοόλ από αυτή που έπρεπε κι έτσι χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ.

Εκεί, οι γιατροί έκαναν αυτό που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις με τις δύο νεαρές γυναίκες να είναι καλά στην υγεία τους.

πηγή: ekriti.gr

