Εύβοια: Φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα (βίντεο)

Πώς ξέσπασε η φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το πτηνοτροφείο.



Φωτιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα σε πτηνοτροφείο στην Εύβοια. Κάτω υπό άγνωστες συνθήκες η επιχείρηση τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα και τελικά η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο τα ξημερώματα.

Το πτηνοτροφείο καταστράφηκε. Τα αιτία που προκάλεσαν τη φωτιά θα εξεταστούν από την Πυροσβεστική.

