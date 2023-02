Θεσπρωτία

Ηγουμενίτσα: Πέθανε το σκυλί “θρύλος” του λιμεναρχείου (εικόνες)

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 15 ετών, το θηλυκό σκυλί του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας «ΛΕΣΥ», η οποία, για σειρά ετών υπηρέτησε δίπλα στους συναδέλφους της, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες στο ενεργητικό της.

Πριν από λίγες ημέρες είχε βραβευτεί από τον Υπουργό Ναυτιλίας για το έργο της και την υπηρεσίας της, μαζί με το συνοδό της Τσάκαλο Χαράλαμπο.

Την είδηση έκαναν γνωστή οι απόστρατοι του Λ.Σ Β.Δ Ελλάδος, οι οποίοι και αποχαιρετούν τη συνάδελφό τους με ένα συγκινητικό μήνυμα:

«Πριν ημέρες βραβεύτηκε για το έργο της και τις ικανότητες της από τον ΥΝΑΝΠ η σκυλίτσα ΛΕΣΥ Κ19 του Κ.Λ. Ηγουμενίτσας μαζί με τον καθοδηγητή της και συνοδό συνάδελφο Τσάκαλο Χαράλαμπο. Σήμερα δυστυχώς μάθαμε τον θάνατο της και λυπούμαστε πολύ. Επί χρόνια η ΛΕΣΥ ήταν η προέκταση της πείρας και της ασύγκριτης τεχνικής δραστηριότητας του συνοδού της, με πολλές επιτυχίες στη δίωξη και τον εντοπισμό ναρκωτικών. Θα την θυμόμαστε με αγάπη. Στο νέο αντικαταστάτη της, ΒΛΑΝΤ, ευχόμαστε να συνεχίσει το έργο της».

