Τροχαίο: 22χρονος τούμπαρε με το αυτοκίνητό του (εικόνες)

Σοκάρουν οι εικόνες με το τουμπαρισμένο όχημα του νεαρού οδηγού, το οποίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.



Ενα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Λαμίας - Στυλίδας λίγο πριν την “έπαυλη των πελαργών”, λίγο μετά τις 22.30 το βράδυ της Κυριακής.

Το ΙΧ στο οποίο επέβαινε ένας 22χρονος νεαρός που είχε κατεύθυνση από Λαμία προς Στυλίδα , εξετράπη της πορείας του έφερε τούμπες και προσγειώθηκε στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ωστόσο ο νεαρός πρωτίστως λόγω της ζώνης που φορούσε και μετέπειτα λόγω τύχης βγήκε σχεδόν αγρατζούνιστος από το αυτοκίνητό του.

Άμεσα στο σημείο έφτασε η αστυνομία η οποία διενεργεί έλεγχο για τα ακριβή αιτία του συμβάντος.

Πηγή: lamianow.gr

