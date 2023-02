Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία: Έσπασε το σπίτι και επιτέθηκε στην μητέρα του

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Τι κατήγγειλε στους αστυνομικούς η μητέρα του 45χρονου.



Μία νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν το τελευταίο 24ωρο οι αρχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν χθες το πρωί σε γειτονιά του Ηρακλείου όταν από ένα σπίτι άρχισαν να ακούγονται δυνατοί ήχοι και ουρλιαχτά. Όπως διαπιστώθηκε ένας 45χρονος σε κατάσταση αμόκ έσπαγε τα πάντα μέσα στο σπίτι παρουσία της 75χρονης μητέρας του. Μάλιστα, ο ίδιος δεν δίστασε να χτυπήσει την ηλικιωμένη μητέρα του με την ίδια να καλεί έντρομη την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι και αντίκρισαν μία απίστευτη εικόνα με τα πάντα μέσα να είναι αναποδογυρισμένα και σπασμένα. Η 75χρονη ανέφερε ότι ο γιος της την χτύπησε ενώ παράλληλα εξήγησε στους αστυνομικούς ότι έχει πέσει θύμα επιθετικής και σωματικής βίας από τον 45χρονο και στο παρελθόν.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

