Ηλεία

Αμαλιάδα: Πέθανε ο πατέρας που ζούσε με την κόρη του σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν τέτοιες που τον οδήγησαν στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Υπερήλικας από την Αμαλιάδα, που για πολλούς μήνες «ζούσε» με την κόρη του στο αυτοκίνητο, ύστερα από έξωση που τους είχε γίνει, έφυγε χθες από τη ζωή.

Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν τέτοιες που τον οδήγησαν στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή. «Έφυγε πικραμένος και με την αίσθηση της εγκατάλειψης», ανέφερε στην εφ. «Πατρίς» άνθρωπος που βρέθηκε στο πλευρό της οικογένειας βοηθώντας όπως μπορούσε. «Στενοχωριέμαι γιατί έφυγε έτσι. Από αυτήν την κατάσταση έφυγε», μονολογούσε η κόρη του όταν χθες βράδυ στο νοσοκομείο την ενημέρωσαν για τον θάνατό του.

Η πενιχρή σύνταξη του 93χρονου- που για χρόνια ήταν μετανάστης – ήταν το μοναδικό εισόδημα που διέθεταν. Τα χρήματα δεν έφταναν καν φάρμακα και διατροφή. Τα χρέη σωρεύονταν, «θηλιά» που τους έπνιξε. Ακολούθησε η έξωση και διαμονή στο αυτοκίνητο.

Ένα παλαιό και μικρό Ι.Χ. έγινε το νέο τους «σπίτι». Το ύστατο «καταφύγιο». Όπως μας είχε πει πριν λίγους μήνες η κόρη του, την τσάκισε η μακροχρόνια ανεργία και όλα τα άλλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η οικογένειά της.

Η ζωή της, ένας διαρκής αγώνας για επιβίωση. Δεν είναι της παρούσης να μιλήσουμε για το ποιος έκανε τι, για το ποιος προσπάθησε να βοηθήσει και πως ή γιατί αυτοί οι δυο άνθρωποι «ζούσαν» για πολλούς μήνες – σχεδόν έναν χρόνο – σε ένα Fiatάκι όπου το καλοκαίρι ψήνονταν και τον χειμώνα παγώνουν. Η ζωή τους σε κοινή θέα. Λες και ήταν… αόρατοι.

Η γυναίκα δείχνει να βρίσκει τον δρόμο της καθώς κατάφερε να βρει μια δουλειά.

Ο πατέρας της όμως δεν άντεξε την κακουχία… Ένας 93χρονος που έχει υποστεί οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου πόσο να αντέξει…

Πηγή: patrisnews.com

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία: Διασώστες πηδούν από το παράθυρο μετά από μετασεισμό (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: Αποκλειστική συνέντευξη με την καταγγέλλουσα απόπειρα βιασμού (βίντεο)

Κορυδαλλός - Γηροκομείο: “δεμένοι, υποσιτισμένοι και με λειψά φάρμακα” οι ηλικιωμένοι (βίντεο)