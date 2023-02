Καβάλα

Καβάλα: Μαθητής δημοτικού κόντεψε να πνιγεί από μια μπουκιά

Πως μια δασκάλα και μια σχολική νοσηλεύτρια έσωσαν τη ζωή ενός μαθητή δημοτικού σχολείου στη Χρυσούπολη Καβάλας.

Από βέβαιο πνιγμό έσωσαν έναν μαθητή δημοτικού δασκάλα και σχολική νοσηλεύτρια στην Χρυσούπολη Καβάλας.

Με ανάρτησή του, εκπαιδευτικός του σχολείου στην Καβάλα, επισήμανε:

«Συχνά εμείς οι εκπαιδευτικοί καλούμαστε να διαχειριστούµε στη σχολική µας καθημερινότητα και εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις πέρα από τη χαρά που προσφέρει το σχολείο κι η καθημερινή επαφή µε τα παιδιά, ιδιαίτερα εµείς των δημοτικών σχολείων που έχουμε παιδάκια μικρών ηλικιών όπου η φροντίδα τους απαιτεί υψηλό αίσθημα ευθύνης. Είναι ελπιδοφόρο και σηµαντικό για µας να αντιλαμβάνονται κι οι γονείς το βάρος της ευθύνης που φέρουμε.

Δεν μπορώ λοιπόν να µη μοιραστώ ένα περιστατικό που έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη όπου ένας μικρός µας µαθητής καθώς έτρωγε το πρωινό του έβαλε µεγάλη µπουκιά στο στόµα κάποια στιγµή, µε αποτέλεσµα αυτή να φράξει την είσοδο του αέρα.

Με µεγάλη ψυχραιμία η δασκάλα του καθώς κι η σχολική µας νοσηλεύτρια κατάφεραν µε επιδέξιους χειρισμούς να αποφράξουν την δίοδο του αέρα και να σωθεί το παιδί. Σήµερα η μανούλα του µε συγκίνησε τόσο πολύ.

Είδα ν’ αγκαλιάζει σφιχτά τη δασκάλα του παιδιού της καθώς και τη σχολική µας νοσηλεύτρια κρατώντας κι από ένα δώρο γι αυτές ενώ κέρασε για όλους µας ένα πλούσιο πρωινό. Δεν ξέρω για σας, για µένα ήταν το ευχάριστο νέο της ημέρας σε ένα κόσμο γκρίζο και τοξικό».

Πηγή: kavalanews.gr

