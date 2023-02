Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ο Δρόσος Τσαβλής υποψήφιος δήμαρχος

Την υποψηφιότητά του για τη διεκδίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ο Δρόσος Τσαβλής. Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Την υποψηφιότητά του για τη διεκδίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου ανακοίνωσε επίσημα σήμερα ο πνευμονολόγος και ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, Δρόσος Τσαβλής.

«Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και κοιτώντας στα μάτια τους δημότες της Θεσσαλονίκης ανακοινώνω τη δημιουργία του συνδυασμού «Όλοι Εμείς» για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου», δηλώνει ο κ.Τσαβλής.

Προσθέτει, δε, πως «η Θεσσαλονίκη μας δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Ήρθε η ώρα ο δήμος μας να λειτουργήσει σύγχρονα και υπεύθυνα. Ανθρώπινα και αποτελεσματικά. Ήρθε η ώρα ο τόπος μας να απεγκλωβιστεί από τα συμφέροντα, τις τοξικές προσωπικές επιλογές, την έλλειψη σχεδιασμού, τα ημίμετρα, την αδιαφάνεια, τις σκόπιμες καθυστερήσεις και τις απευθείας αναθέσεις».

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση υποψηφιότητας,ο κ Τσαβλής αναφέρεται στην ποιότητα ζωής της Θεσσαλονίκης, στην καθαριότητα, στους κοινόχρηστους και τους χώρους στάθμευσης, στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού, στην κοινωνική πολιτική, την πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα και τη συνεργασία με τους εργαζόμενους του δήμου.

