Θεσσαλονίκη: “Μαϊμού” τεχνικοί απασχολούσαν ηλικιωμένους και τους “ξάφριζαν”

Οι απατεώνες κλείδωναν τα θύματά τους σε ένα δωμάτιο και τους άδειαζαν τα σπίτια. Πόσ χρήματα απέσπασαν συνολικά.

Στην ταυτοποίηση 13 ατόμων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους με τη μέθοδο της απασχόλησης, προσποιούμενοι τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή ανελκυστήρων, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως.

Πρόκειται για έντεκα άντρες και δύο γυναίκες, ηλικίας από 21 έως 57 ετών, εκ των οποίων κάποιοι είναι μεταξύ τους συγγενείς, που λειτουργώντας, κατά περίπτωση, κατά το χρονικό διάστημα από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι και τον Ιανουαρίου 2023, διέπραξαν έξι κλοπές, με τη λεία τους να ξεπερνά τις 72.000 ευρώ.

Χαρακτηριστικά του τρόπου δράσης τους ήταν η επιλογή των θυμάτων τους, κυρίως ηλικιωμένα, η αναζήτηση των υποψήφιων θυμάτων τους σε γειτονιές, προσεγγίζοντας τα λίγο πριν την είσοδο στις οικίες τους και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης τους.

Στη συνέχεια υποδυόμενοι τους υπαλλήλους εταιρειών και επιχειρήσεων, προκειμένου έτσι να εισέρχονται εύκολα στα σπίτια των ηλικιωμένων, απασχολούσαν τους «παθόντες», ή τους εγκλώβιζαν σε κάποιο δωμάτιο, κυρίως την κουζίνα, όσο οι συνεργοί τους ερευνούσαν τους χώρους των διαμερισμάτων.Όπως διαπιστώθηκε, σε μία περίπτωση, αφαίρεσαν και τραπεζική κάρτα με τη χρήση της οποίας προχώρησαν σε συναλλαγές αλλά και αναλήψεις χρηματικών ποσών.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων παθόντων.

