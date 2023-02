Σέρρες

Σέρρες: Ανήλικοι απείλησαν με μαχαίρι και έκλεψαν συνομίληκό τους

Στους αστυνομικούς που τους συνέλαβαν φέρεται να είπαν ότι το έκαναν από μαγκιά.

(εικόνα αρχείου)

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για ληστεία σε βάρος 15χρονου, από τον οποίο άρπαξαν, υπό την απειλή μαχαιριού, 25 ευρώ.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Φεβρουαρίου 2023 στις Σέρρες.

Όπως έγινε γνωστό, οι δράστες είναι 15 και 16 ετών, ενώ στους αστυνομικούς που τους συνέλαβαν φέρεται να είπαν ότι το έκαναν «από μαγκιά».

