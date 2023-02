Κέρκυρα

Θρίλερ με οστά σε αυτοκίνητο βυθισμένο στη θάλασσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στο λιμάνι της Κέρκυρας μετά το μακάβριο εύρημα των μελών του πληρώματος του φέρι μποτ.

Ευρήματα που παραπέμπουν σε ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο ανασύρθηκε αργά το απόγευμα από τον πυθμένα της θάλασσας στο λιμάνι της Κέρκυρας.

Η παρατηρητικότητα μελών του πληρώματος από πλοίο της γραμμής Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα, οδήγησε στην μακάβρια αποκάλυψη. Ειδικότερα οι ναυτικοί διέκριναν το βυθισμένο αυτοκίνητο και ενημέρωσαν το λιμεναρχείο. Αμέσως ξεκίνησε η διαδικασία της ανέλκυσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το αυτοκίνητο βρίσκεται στο βυθό τουλάχιστον 2 χρόνια. Οι λιμενικοί κάλεσαν τον ιατροδικαστή Ιωάννη Αϊβατίδη, ο οποίος αναμένεται να κάνει αυτοψία.

Βίντεο: corfutvnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Politico – Qatar Gate: Ο “δικηγόρος του διαβόλου” αναλαμβάνει την Καϊλή

Μπασκετμπολίστας έπεσε θύμα διαρρηκτών

Στυλιανίδης στον ΑΝΤ1: Το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι διαφορετικό μετά τον σεισμό