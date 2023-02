Λασιθίου

Κρήτη: Έκλεβε αυτοκίνητα... ανενόχλητος

Ρήμαζε για μήνες αυτοκίνητα στην Κρήτη. Τι προέκυψε από την αστυνομική έρευνα.

Εννέα υποθέσεις κλοπών οχημάτων εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγίου Νικολάου στο Λασίθι της Κρήτης.

Για αυτές τις υποθέσεις συνελήφθη αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και την προανάκριση, οι κλοπές διαπράχθηκαν από τις 24 Οκτωβρίου 2022 έως τις 13 Φεβρουαρίου 2023 και είχαν λεία χρήματα, κοσμήματα και εργαλεία, ενώ είχαν προκληθεί και φθορές στα οχήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, άμεσα αναζητήθηκε, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο αλλοδαπός ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κουκούλα τύπου full face, γάντια, φακός και διαρρηκτικά εργαλεία. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγίου Νικολάου.

