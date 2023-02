Κέρκυρα

Κέρκυρα: Αγνοούμενος για 17 χρόνια ο νεκρός στο λιμάνι (εικόνες)

Ταυτοποιήθηκαν τα οστά του ανθρώπου που βρέθηκαν σε βυθισμένο αυτοκίνητο στο λιμάνι της Κέρκυρας.



Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το κρανίο και η ταυτότητα του αγνοούμενου από το 2006, βρέθηκαν από τον δύτη, σήμερα το πρωί στον πυθμένα της θάλασσας, στο λιμάνι του νησιού.

Οπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες πρόκειται για τον Κώστα Φραγκούλη, από την περιοχή Καρουσάδες, ενώ δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Αναμένεται πραγματογνωμοσύνη από τους ειδικούς και θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες. Τέλος, στο λιμάνι έχει κληθεί συγγενικό πρόσωπο του άτυχου άνδρα.

Χθες, εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο στον πυθμένα του λιμανιού της Κέρκυρας και μέσα σε αυτό βρέθηκαν οστά που αφορούσαν τον δεξιό μηρό και την κνήμη. Υπήρχαν, επίση,ς κι άλλα διάσπαρτα οστά. Στη θέση του οδηγού, και συγκεκριμένα στα πετάλι, βρέθηκε ένα ζευγάρι παπούτσια, νούμερο 44.

Η ανακοίνωση από το Λιμενικό Σώμα

"Ενημερώθηκε, μεσημβρινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Κέρκυρας, από τον πλοίαρχο του Ε/Γ-Ο/Γ “ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ”, για πιθανή ύπαρξη Ι.Χ. οχήματος στον πυθμένα της θάλασσας, εντός λιμενολεκάνης του νέου λιμένα Κέρκυρας.

Άμεσα, στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής επιβιβάστηκαν στο εν λόγω πλοίο, όπου διαπίστωσαν τα ανωτέρω. Στην συνέχεια, το όχημα, ανελκύθηκε με την συνδρομή ιδιώτη δύτη και ιδιωτικού γερανού. Κατόπιν έρευνας από τα ανωτέρω στελέχη, καθώς και στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εντός του οχήματος, το οποίο βρισκόταν σε κατάσταση οξείδωσης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ανθρώπινων οστών.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας."

Με πληροφορίες από το kerkyrasimera.gr

