Ηράκλειο

Ηράκλειο: Πυροβολισμοί σε καφετέρια - Δύο τραυματίες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιματηρό περιστατικό με σκηνές βγαλμένες από Φαρ Ουέστ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο του Γαζίου. Τι συνέβη.

Αιματηρό περιστατικό με σκηνές βγαλμένες από Φαρ Ουέστ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο του Γαζίου όπου, για άγνωστη αιτία μέχρι στιγμής, βγήκαν τα όπλα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Όπως αναφέρουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε καφετέρια του Γαζίου που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία. Εκεί βρίσκονταν δύο ύποπτοι που φέρεται να παρακολουθούνταν από αστυνομικούς που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση.

Όταν οι δύο άνδρες αντιλήφθηκαν ότι οι αστυνομικοί ετοιμάζονταν να τους ακινητοποιήσουν, έβγαλαν τα όπλα πυροβολώντας προς το μέρος τους με τους τελευταίους ν’ ανταποδώσουν τα πυρά.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας θαμώνας της καφετέριας ενώ οι αστυνομικοί τραυμάτισαν τον έναν εκ των δύο φερόμενων δραστών. Παράλληλα από την ανταλλαγή πυρών χτυπήθηκε από σφαίρα και ένας αστυνομικός. O δράστης του αιματηρού περιστατικού συνελήφθη από τους πάνοπλους αστυνομικούς που βρέθηκαν στο σημείο λίγα λεπτά μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κύρτσος για άρση ασυλίας: Πληρώνω τα χρέη μου, αλλά έχω στοχοποιηθεί (βίντεο)

Άλκης Καμπανός: ο αστυνομικός, ο οδηγός και η οργή του πατέρα

Κορυδαλλός - Γηροκομείο: Έδεσαν την γιαγιά στο κρεβάτι και της είπαν “ζήσεις – πεθάνεις… εδώ θα μείνεις”