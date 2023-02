Θεσσαλονίκη

Καταγγελία για ασέλγεια σε 37χρονη με νοητικά προβλήματα: Ελεύθερος με όρους ο 68χρονος

Στην απολογία του, ο 68χρονος φέρεται να χαρακτήρισε ψευδή την καταγγελία.



Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στην 5η τακτική ανακρίτρια στη Θεσσαλονίκη, ο 68χρονος που συνελήφθη σε περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου με την κατηγορία ότι ασέλγησε σε βάρος 37χρονης με νοητικά προβλήματα.

Είχε προηγηθεί καταγγελία από τη μητέρα της 37χρονης, η οποία κατέθεσε στην αστυνομία ότι ο κατηγορούμενος κάλεσε την κόρη της στο σπίτι του, και ακολούθως προέβη στις συγκεκριμένες πράξεις. Τα όσα κατήγγειλε η μητέρα φαίνεται να επιβεβαίωσε και η κόρη της, εξεταζόμενη παρουσία ψυχολόγου.

Στην απολογία του, ο 68χρονος φέρεται να χαρακτήρισε ψευδή την καταγγελία, την οποία απέδωσε στις προβληματικές σχέσεις που – όπως ανέφερε – έχει με κατοίκους της περιοχής και απώτερο στόχο να τον πλήξουν προσωπικά.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια ομόφωνα αποφάσισαν την άρση της κράτησής του, υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης προσέγγισης της 37χρονης.

πηγή: thestival.gr

