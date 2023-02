Βοιωτία

Βοιωτία: 13χρονη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι φερόμενοι ως δράστες έχουν εντοπιστεί και αποτελεί ζήτημα χρόνου η σύλληψη τους.

Μια 13χρονη μαθήτρια σε δήμο της Βοιωτίας κατήγγειλε, σύμφωνα με το tvstar.gr, το βιασμό της από τρεις άγνωστους δράστες τους οποίους αναζητά η αστυνομία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, ότι το ανήλικο κορίτσι ενημέρωσε τους γονείς του για το συμβάν και τα όσα έζησε στα χέρια των φερόμενων δραστών και ακολούθως μαζί, κατήγγειλαν το περιστατικό στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων για τον εντοπισμό των τριών φερόμενων δραστών οι οποίοι κινούνταν στην περιοχή με επιβατικό όχημα μαύρου χρώματος.

Το κορίτσι δεν γνώριζε κανέναν από τους τρεις νεαρούς που την πλησίασαν.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι φερόμενοι ως δράστες έχουν εντοπιστεί και αποτελεί ζήτημα χρόνου η σύλληψη και προσαγωγή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Champions League - ΠΣΖ: Πρωτιά για τον Ζαΐρ - Εμερί

Ρούλα Πισπιρίγκου: Δασκαλάκης - Κούγιας διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην δίκη

“The 2Night Show” - Συριοπούλου: η γέννηση του γιού της, ο Στράτος και η καριέρα (βίντεο)