Μαγνησία

Βόλος: Νεκροί δύο άστεγοι από την κακοκαιρία - Ζούσαν μέσα στα σκουπίδια

Οι σοροί τους παραμένουν στο νεκροτομείο του Βόλου και κανένα συγγενικό τους πρόσωπο δεν έχει εντοπιστεί.

Ο Βόλος στο επίκεντρο για τις ιστορίες των δύο αντρών που δεν άντεξαν την κακοκαιρία. Οι σοροί τους, παραμένουν στο νεκροτομείο της πόλης.

Δίπλα σε έναν κάδο με σκουπίδια βρέθηκε σε ημιθανή κατάσταση πριν επτά ημέρες στο κέντρο του Βόλου ένας άστεγος 51χρονος από την Βουλγαρία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο το ΕΚΑΒ, με έντονους πόνους στο πόδι. Πέθανε μέσα σε λίγη ώρα.

Η σορός του παραμένει στο νεκροτομείο του Βόλου και κανένα συγγενικό του πρόσωπο δεν έχει εντοπιστεί.

Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε και για τον 52χρονο άστεγο που ζούσε σε μια παράγκα γεμάτη σκουπίδια στην οδό Μαυροκορδάτου. Με καταγωγή από περιοχή περιφερειακά του Βόλου, οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν έχουν βρει ανταπόκριση από συγγενείς του για να διευθετήσουν τα διαδικαστικά της κηδείας του δικού τους ανθρώπου, που ζούσε άπορος, χωρίς φαγητό, νερό και ρεύμα, σε μια αποθήκη χωρίς πόρτα. Μέσα στην αποθήκη τον βρήκε νεκρό η αστυνομία, 4 στις 5 Φεβρουαρίου 2023, 4 μέρες μετά τον θάνατό του.

Πηγή: gegonotanews

