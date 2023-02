Θεσσαλονίκη

Ελεύθερος με όρους ο Βούλγαρος που κατηγορείται ότι πουλούσε μικροτσίπ σε Ρώσους

Ο 49χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Δεκέμβριο από Έλληνες αστυνομικούς στην περιοχή του Σιδηροκάστρου Σερρών, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα και έκτοτε κρατείτο στις φυλακές Διαβατών.



Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση αφέθηκε ο 49χρονος Βούλγαρος, την έκδοση του οποίου ζητούν οι ΗΠΑ, καθώς τον κατηγορούν ότι πούλησε αμερικανικά μικροτσίπ και άλλα εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας στη Ρωσία, με «όχημα» μία βουλγαρική εταιρία - «βιτρίνα», παρακάμπτοντας τους εμπορικούς περιορισμούς που θέτει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο καλείται να γνωμοδοτήσει για το αμερικανικό αίτημα έκδοσης, ανέβαλε - για νομικούς λόγους - την προγραμματισμένη για σήμερα συζήτηση της υπόθεσης, κάνοντας - παράλληλα - δεκτό το αίτημα του εκζητούμενου να αντικατασταθεί η προσωρινή του κράτηση με περιοριστικούς όρους, μέχρι να κριθεί η έκδοσή του ή όχι στις ΗΠΑ. Ο 49χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Δεκέμβριο από Έλληνες αστυνομικούς στην περιοχή του Σιδηροκάστρου Σερρών, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα και έκτοτε κρατείτο στις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με την εκδοχή του εκζητούμενου, η σύλληψή του έγινε κατά την επιστροφή του στην Βουλγαρία μετά από ταξίδι που έκανε στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφθεί έναν φίλο του.

Τι ισχυρίζεται ο 49χρονος

Ο ίδιος δια των συνηγόρων του αρνήθηκε τις κατηγορίες περί «απάτης κατά της κυβέρνησης» και της «νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις» που του καταλογίζουν οι αμερικανικές δικαστικές Αρχές, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με παράνομες εξαγωγές προς τη Ρωσία. Δήλωσε τεχνικός διευθυντής της επίμαχης βουλγαρικής επιχείρησης, η εταιρική μορφή της οποίας, όπως ανέφερε, είναι περιορισμένης ευθύνης και ως ιδιοκτήτρια φέρεται συμπατριώτισσά του που κατονομάζεται στα δικαστικά έγγραφα. Όσον αφορά τα επίμαχα τεχνολογικά εξαρτήματα, η πλευρά του εκζητούμενου ισχυρίστηκε ότι δεν «πρόκειται για επικίνδυνα είδη» ούτε απαιτείται ειδική άδεια για την εμπορία τους.

Τονίστηκε δε, ότι οι εις βάρος του αποδιδόμενες πράξεις, όπως περιγράφονται από τους Αμερικανούς, δεν αποτυπώνονται αυτοτελώς στην ελληνική έννομη τάξη. Η υπόθεση αναβλήθηκε, διότι το Δικαστικού Συμβούλιο αποδέχθηκε αίτημα των συνηγόρων του να αποστείλουν οι Αμερικανοί επιπλέον έγγραφα που συγκέντρωσαν αναφορικά με την φερόμενη δράση του και να αντιπαρατεθούν με παραστατικά, τιμολόγια κ.ά. έγγραφα που θα προσκομίσει ο ίδιος από τη βουλγαρική εταιρία.

Αποφασίστηκε δε, να αφεθεί ελεύθερος μέχρι να κριθεί το αμερικανικό αίτημα, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την Ελλάδα -με δήλωση συγκεκριμένης κατοικίας, της εμφάνισής του σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή εγγύησης 5.000 ευρώ.

Γιατί τον κατηγορούν οι ΗΠΑ

Το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ (Δυτικής Περιφέρειας του Τέξας) είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του κατηγορώντας τον για πράξεις που επισύρουν πολυετείς ποινές κάθειρξης, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο.

Όπως περιγράφεται στα δικαστικά έγγραφα, ευαίσθητα εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας, όπως μικροτσίπ, εξήχθησαν το διάστημα μεταξύ 2014 - 16 από τις ΗΠΑ προς τη Βουλγαρία, όπου επανασυσκευάστηκαν και απεστάλησαν, μέσω της επίμαχης εταιρίας, προς τη Ρωσία, κατά παράβαση των εμπορικών περιορισμών που θέτουν οι ΗΠΑ. Ως παραλήπτριες εμφανίζονται δύο εταιρίες μηχανικών, συνεργαζόμενες μεταξύ τους, με έδρα τη Μόσχα, ενώ μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά σε παραγγελία ύψους 1,7 εκατ. δολαρίων.

