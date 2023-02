Καρδίτσα

Καρδίτσα: νεκρός αστυνομικός εν ώρα υπηρεσίας

Στο πένθος βυθίστηκε η Καρδίτσα από τον αδόκητο χαμό του αστυνομικού, πατέρα δύο παιδιών.

Στην άσφαλτο άφησε την τελευταία του πνοή ένας αστυνομικός, εν ώρα υπηρεσίας το απόγευμα της Τετάρτης στην Καρδίτσα.

Ο άτυχος αστυνομικός Α.Χ. 51 ετών, που υπηρετούσε στην Ομάδα Ζ της ΔΑ Καρδίτσας και ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο Καρδίτσας – Καρδιτσομαγούλας, μισή ώρα μετά αφότου ανέλαβε υπηρεσία.

Από την στιγμή που έγινε γνωστή η τραγική είδηση, η οικογένεια της ΕΛΑΣ έχει βυθιστεί στο πένθος καθώς επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό και ικανό αστυνομικό.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο 51χρονος είχε υπηρετήσει και στην Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων και συγκεκριμένα ως συνοριοφύλακας στην Καλαμπάκα. Οι συνάδελφοί του εδώ μιλούν για έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Το 2006 είχε πάρει αμοιβαία μετάθεση και έκτοτε υπηρετούσε στον γειτονικό νομό.

Ήταν παντρεμένος και είχε αποκτήσει δύο κόρες.

Σε ανάρτησή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εκφράζει τη θλίψη και τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του αστυνομικού.

Είμαι συγκλονισμένος από την απώλεια του αστυνομικού μας στην Καρδίτσα, σε τροχαίο ατύχημα, στη διάρκεια της υπηρεσίας του. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του, κουράγιο και δύναμη. Είμαστε δίπλα τους. — Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) February 15, 2023

