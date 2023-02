Αχαΐα

Αχαΐα: Μητέρα δικάζεται για τον θάνατο του βρέφους της

Για ποιον λόγο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, που βασίζεται στο ιατροδικαστικό πόρισμα, κάθεται στο εδώλιο η μητέρα του παιδιού.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να προσδιορισθεί η δίκη που αναβλήθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αιγίου, με κατηγορούμενη μητέρα βρέφους, το οποίο πέθανε κάτω από διερευνητέες συνθήκες, σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, πριν από 7 χρόνια.

Το χαρακτηριστικό είναι ότι, ως αιτία θανάτου ο ιατροδικαστής, Ανδρέας Γκότσης αναφέρει «πνευμονίτιδα, συνέπεια εισροφήσεως γαστρικού περιεχομένου» και από την πλευρά του δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να προσδιορισθεί το γαστρικό περιεχόμενο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα έδωσε αλκοόλ (πιθανώς… βότκα) στο μωρό, κάτι βέβαια που απομένει ν’ αποδειχθεί.

