Γρεβενά

Γρεβενά: Απανθρακώθηκε από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο ειδοποιημένη από τους περίοικους, αλλά δυστυχώς ήταν αργά για τον άτυχο άντρα.

Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας, αγνώστων μέχρι στοιχείων ταυτότητας, από εγκαταλελειμμένο σπίτι στην πόλη των Γρεβενών, όπου νωρίτερα εκδηλώθηκε φωτιά.

Περίοικοι είχαν ειδοποιήσει την Πυροσβεστική για την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, γύρω στις 6.30 το πρωί.

Όταν οι πυροσβέστες κατάφεραν να μπουν στο φλεγόμενο οίκημα τον βρήκαν απανθρακωμένο.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, πρόκειται για ηλικιωμένο που φαίνεται να χρησιμοποιούσε το εγκαταλελειμμένο οίκημα ως πρόχειρο κατάλυμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αχαΐα: Μητέρα δικάζεται για τον θάνατο του βρέφους της

Τιτανικός: Σπάνιες εικόνες από το ναυάγιο (βίντεο)

The 2Night Show – Σκιαδαρέσης: Δεν ήθελα να παίξω τον ρόλο του Φατσέα