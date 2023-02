Βοιωτία

Βοιωτία - Ομαδικός βιασμός 13χρονης: Τρεις συλλήψεις ανηλίκων μετά την καταγγελία

Το χρονικό της φρίκης, σύμφωνα με την καταγγελία του κοριτσιού.

Σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με την καταγγελία για τον βιασμό της ανήλικης μαθήτριας που δεν έχει συμπληρώσει καν τα 13 της χρόνια, στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport το κορίτσι βιάστηκε από τρεις επίσης ανήλικους μαθητές Λυκείου, 16, 16 και 17 ετών, αφού πρώτα το παρέσυραν σε εγκαταλελειμμένο σπίτι.

Το κορίτσι φέρεται να γνώριζε τον έναν από τους τρεις ανήλικους που με πρόφαση ότι ήθελε να της πει κάτι, την παρέσυρε σε ερημική τοποθεσία την περασμένη Τρίτη (14/2). Όταν η μικρή διαπίστωσε ότι δεν ήταν μόνος του θέλησε να φύγει και τότε ένας εκ των τριών την έπιασε από το λαιμό και με τη χρήση βίας την οδήγησαν τελικά στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένου σπιτιού όπου τη βίασαν διαδοχικά και οι τρεις!

Η 13χρονη αποκάλυψε στη συνέχεια στους γονείς της, τι της είχε συμβεί και ο πατέρας της προχώρησε σε καταγγελία στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, αναμένοντας και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που να επιβεβαιώνει τις άνομες πράξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθησαν άμεσα και οι τρεις νεαροί που είναι όλοι τους μαθητές Λυκείου, από κοντινές περιοχές, οι οποίοι και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

