Συνοριοφύλακες - Εικονικά σύμφωνα συμβίωσης: Εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση

Παρέμβαση εισαγγελέα για τα εικονικά σύμφωνα συμβίωσης συνοριοφυλάκων.



Προκαταρκτική έρευνα για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών αναφορικά με καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν στην υπογραφή εικονικών συμφώνων συμβίωσης από νέους συνοριοφύλακες, διενεργεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης.

Όπως έγινε γνωστό, την έρευνα καλείται να φέρει εις πέρας η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος, ενώ τα διερευνώμενα αδικήματα κινούνται προς κάθε κατεύθυνση. Εκτός από την ποινική έρευνα διεξάγεται και διοικητική έρευνα από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου.

Είχε προηγηθεί στις αρχές της εβδομάδας δημοσίευμα της ιστοσελίδας evros-news που ανέφερε ότι από τους 250 νέους συνοριοφύλακες οι οποίοι έχουν προσληφθεί για την ενίσχυση των δυνάμεων στον Έβρο, δεκάδες έχουν υπογράψει εικονικά σύμφωνα συμβίωσης προκειμένου να εξασφαλίσουν τα πέντε προβλεπόμενα μόρια ώστε να τοποθετηθούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, υπηρετώντας στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών, Τυχερού και Σουφλίου.

