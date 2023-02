Ηράκλειο

Ηράκλειο: Φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)

Πώς ξέσπασε η φωτιά στο διαμέρισμα. Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης 16 Φεβρουαρίου 2023 σε διαμέρισμα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής με 8 υπαλλήλους.

Η έγκαιρη επέμβαση της Υπηρεσίας είχε ως αποτέλεσμα να μην επεκταθούν οι φλόγες, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί των ενοίκων του διαμερίσματος. Ωστόσο προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

Νωρίς το πρωί της Τσικνοπέμπτης, το ΕΚΑΒ παρέλαβε τρεις τραυματίες από άλλο περιστατικό πυρκαγιάς, επίσης στο Ηράκλειο, αυτή την φορά στην περιοχή των Πατελών. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρελήφθησαν σε καλή κατάσταση και οι τρεις, εκ των οποίων ο ένας είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

