Λαμία: Τραυματισμένη αλεπού κούρνιασε κάτω από αυτοκίνητα (εικόνες)

Το τραυματισμένο ζώο θα σταλεί στο ΑΝΙΜΑ για αποκατάσταση.

Μια αλεπουδίτσα βρέθηκε τραυματισμένη το μεσημέρι της Πέμπτης (16/2), κουρνιασμένη κάτω από παρκαρισμένα αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Καλυβίων στη Λαμία.

Το όμορφο ζώο, ήταν χτυπημένο στο πίσω του πόδι, πιθανότατα από αυτοκίνητο και μην μπορώντας να απομακρυνθεί, φαίνεται ότι αναζήτησε καταφύγιο κάτω από τα παρκαρισμένα οχήματα που υπήρχαν στο σημείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εντοπίστηκε από ιδιοκτήτη καταστήματος, που ειδοποίησε το Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής – ΑΝΙΜΑ, αλλά και το Δήμο Λαμιέων.

Στο σημείο βρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Στασινός που είναι και μέλος του Φιλοζωικού Συλλόγου, ενώ με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής κατάφεραν να βάλουν την αλεπού σε ψηλό κιβώτιο σύμφωνα με τις οδηγίες του ΑΝΙΜΑ.

Η αλεπουδίτσα μετά τις πρώτες βοήθειες θα φιλοξενηθεί στη Λαμία και θα σταλεί το πρωί με το ΚΤΕΛ στην έδρα της Περιβαλλοντικής οργάνωσης για την αποκατάσταση.

Να σημειώσουμε ότι στο ΑΝΙΜΑ φιλοξνείται ήδη ένας…Λαμιώτης νανόμπουφος με κάταγμα βραχιονίου.

