Αγρίνιο: Ξυλοδαρμός φύλακα νοσοκομείου μετά από παρκάρισμα σε θέση ΑμεΑ

Μηνύσεις και νοσηλεία στο νοσοκομείο. Εκεί κατέληξε ο καβγάς μεταξύ φύλακα και οδηγού.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όταν ξέσπασε καβγάς μεταξύ φύλακα και οδηγού.

Οι πληροφορίες είναι σχετικά συγκεχυμένες αλλά σύμφωνα με αυτές ένας άνδρας φέρεται να κατηγορείται πως χτύπησε με γροθιά τον φύλακα επειδή ο τελευταίος έκανε παρατήρηση για μια στάθμευση σε θέση που προορίζεται για άτομα ΑμεΑ.

Οδηγός του οχήματος που στάθμευσε φέρεται ο ηλικιωμένος πατέρας του άνδρα που ενεπλάκη στο επεισόδιο.

Οι εμπλεκόμενοι ωστόσο αλληλομηνύθηκαν με τη δικογραφία να κάνει λόγο για απειλή, εξύβριση και πρόκληση σωματικής βλάβης. Ο φύλακας πλέον νοσηλεύεται.

