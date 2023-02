Καρδίτσα

Καρδίτσα: Συνελήφθη ο “δράκος” της Λάρισας

Ο άνδρας που είχε καταδικαστεί ως «δράκος» της Λάρισας «έπεσε» στα χέρια της Αστυνομίας.

Έναν άνδρα που έφερε τρία μαχαίρια κι ένα σπαθί εντόπισαν και συνέλαβαν τα στελέχη της Ασφάλειας Τρικάλων, στην Ανάβρα Καρδίτσας την Τετάρτη.

Οι αστυνομικοί πήγαν στην περιοχή, αφού πληροφορήθηκαν για ύποπτες κινήσεις και έπεσαν πάνω στον άνδρα, τον οποία και συνέλαβαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ στη πορεία διαπιστώθηκε πως πρόκειται για τον περίφημο “Δράκο” της Λάρισας.

Ο 72χρονος σήμερα άντρας την 4ετία 1988-1992 είχε κατατρομοκρατήσει τα ζευγάρια της Λάρισας κάνοντας περισσότερες από 11 επιθέσεις. Φέρεται με την απειλή καραμπίνας να υποχρέωνε τα ζευγάρια να κάνουν έρωτα μπροστά του, ενώ αν κάποιος αρνούνταν δεν δίσταζε να πυροβολήσει, σκοτώνοντας μάλιστα έναν νεαρό αρχισμηνία.

Συνελήφθη το 1992 και εξέτισε ποινή 20ετούς κάθειρξης για ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή, προσβολές γενετήσιας αξιοπρέπειας κ.α..

Πηγή: trikalanews.gr

