Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Δυο τροχαία δυστυχήματα μέσα σε λίγες ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διπλή τραγωδία το βράδυ της Πέμπτης προς την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη.

(εικόνα αρχείου)

Δύο θανατηφόρα τροχαία, με ισάριθμους νεκρούς, σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το πρώτο συνέβη χθες το βράδυ, στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Βέροιας, στο ύψος της Χαλκηδόνας, όπου Ι.Χ. αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού. Αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή του ο 34χρονος συνοδηγός του οχήματος και να τραυματιστεί ελαφρά ο 35χρονος οδηγός του.

Λίγες ώρες αργότερα, σε παράδρομο της οδού Λαγκαδά, έγινε το δεύτερο δυστύχημα, κατά το οποίο έχασε τη ζωή του 37χρονος μοτοσικλετιστής (αλλοδαπός). Το δίκυκλο, πάνω στο οποίο επέβαινε κι ένας 20χρονος, εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» σε μεταλλική κολώνα φωτισμού, με συνέπεια ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο συνεπιβάτης τραυματίστηκε ελαφρά.

Από τις αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας διεξάγεται προανάκριση.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” Νίκος Μουτσινάς: Τα παιδιά, η Συνατσάκη και η σχέση με την μητέρα του

Σεισμός - Τουρκία: Διάσωση 12χρονου μετά από 260 ώρες (βίντεο)

Καποδίστριας: τα μέτρα που επέβαλε και νίκησε την επιδημία