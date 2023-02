Ρεθύμνου

Ναρκωτικά - Ρέθυμνο: Εντοπίστηκε και δεύτερο πακέτο με 15 κιλά κάνναβης στο δρόμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι άλλο εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στο σημείο που βρέθηκε το πακέτο με τα ναρκωτικά.

(εικόνα αρχείου)

Νέο πακέτο με ναρκωτικά εντοπίστηκε σε σημείο του ΒΟΑΚ από την ΕΛΑΣ στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Συγκεκριμένα αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, κατά τη διάρκεια περιπολίας, εντόπισαν σε αμμώδες σημείο πλησίον του ΒΟΑΚ συσκευασία που περιείχε 15 κιλά και 100 γραμμάρια κάνναβης.

Η συσκευασία κατασχέθηκε από αστυνομικούς του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου και εστάλη αρμοδίως για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Η έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Αιγάλεω: έκρηξη σε φιάλες υγραερίου

“Ενώπιος Ενωπίω” Νίκος Μουτσινάς: Τα παιδιά, η Συνατσάκη και η σχέση με την μητέρα του

Ρόδος: 53χρονος εκπαιδευτικός είχε σχέση με 14χρονη μαθήτρια