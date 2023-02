Χανιά

Χανιά: Πυροβόλησαν άνδρα ενώ οδηγούσε!

Απίστευτες σκηνές στο κέντρο των Χανίων. Από ποιον προήλθε η σφαίρα αυτή.

Τυχερός στάθηκε ένας 51χρονος στα Χανιά όταν κατά την διάρκεια καβγά ένας 67χρονος και ένας 37χρονος τον πυροβόλησαν προκαλώντας του υλικές ζημιές στο όχημα του.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (17/2) σε περιοχή του Δήμου Χανίων και αμέσως το θύμα ειδοποίησε την αστυνομία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Οι αστυνομικοί γνωρίζοντας τα στοιχεία των δύο δραστών τους αναζήτησαν και του συνέλαβαν το απόγευμα της Παρασκευής με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Συνελήφθησαν, δύο άνδρες ελληνικής καταγωγής για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων, στα Χανιά

Σε έρευνες που έγιναν στο όχημα και στο ποιμνιοστάσιο τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Μια κυνηγετική καραμπίνα

Πιστόλι με γεμιστήρα

35 φυσίγγια

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων

πηγή: cretapost.gr

