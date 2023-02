Ιωάννινα

Μωυσής Ελισάφ: Πένθος στα Ιωάννινα – Πότε θα γίνει η κηδεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Ιερά Συναγωγή η κηδεία του δημάρχου Ιωαννίνων. Στο πένθος η πόλη της Ηπείρου για την απώλειά του.

Έφυγε από τη ζωή αργά το απόγευμα ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ σε ηλικία 68 ετών, βυθίζοντας τα Ιωάννινα στο πένθος.

Ο δήμαρχος τους τελευταίους δύο μήνες αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έδωσε την προσωπική του μάχη χωρίς να καταφέρει να βγει νικητής.

Ο Μωυσής Ελισάφ πέρα από την θητεία του στην αυτοδιοίκηση έχει αφήσει το στίγμα του και σπουδαίο έργο στην Ιατρική την οποία είχε υπηρετήσει με πάθος.

Μετά τον θάνατο του Δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η συνεδρίαση για την απόδοση τιμής θα γίνει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στην ισόγεια αίθουσα του Δημαρχείου.

Από τον Δήμο Ιωαννιτών αποφασίστηκε η ακύρωση όλων των εκδηλώσεων –πολιτιστικών και αθλητικών- που τελούν υπό την αιγίδα του και εντάσσονται στο πρόγραμμα για τα Ελευθέρια της πόλης.

Η κηδεία του Μωυσή Ελισάφ θα γίνει την Κυριακή στις 13:00 στην Ιερά Συναγωγή Ιωαννίνων. Στον ίδιο χώρο η οικογένειά του θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές υπέρ της Ιεράς Συναγωγής.

Πηγή: epirusgate.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εικονικά σύμφωνα συμβίωσης: Νεαρός συνοριοφύλακας “παντρεύτηκε” 74χρονη για να αποφύγει τον Έβρο

Βόρεια Κορέα: Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν σε σπάνια εμφάνιση (εικόνες)

Σλοβενία: Φονική έκρηξη σε εργοστάσιο με πυροτεχνήματα (εικόνες)