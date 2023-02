Μαγνησία

Τον βρήκαν νεκρό οι γονείς του

Τραγωδία για ζευγάρι που είχε χάσει το ένα του παιδί σε τροχαίο και βρήκε το δεύτερο νεκρό.

Νεκρός εντοπίστηκε 45χρονος στο Βόλο από τους γονείς του, την Παρασκευή.

Οι άνθρωποι που είχαν μέρες να επικοινωνήσουν με τον γιο τους, ανησύχησαν και πήγαν στο σπίτι του, να δουν τι συμβαίνει.

Για πολλή ώρα χτυπούσαν την πόρτα, όμως απάντηση δεν έπαιρναν. Έντρομοι οι γονείς κάλεσαν κλειδαρά για να καταφέρουν να μπουν σπίτι και να δουν το γιο τους νεκρό. Το ζευγάρι, που πριν από χρόνια είχε χάσει το παιδί τους σε τροχαίο, βρέθηκε ξανά μπροστά σε ένα απερίγραπτο σοκ.

Αμέσως κλήθηκαν οι αρχές και διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής.

