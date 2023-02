Μαγνησία

Bullying - Βόλος: έγδυσε συμμαθητή του και τον έδειρε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συμμορία από μαθητές εκφόβιζαν παιδί με θέματα νοητικής προσαρμοστικότητας και το ενέπλεκαν σε κλοπές.

Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό bullying σημειώθηκε σε Γυμνάσιο του Αλμυρού στις 14 Φεβρουαρίου. Συμμορία από μαθητές εκφόβιζαν παιδί με θέματα νοητικής προσαρμοστικότητας και το ενέπλεκαν σε κλοπές.

Πρόκειται για ένα παιδί Γυμνασίου που έπεσε θύμα συμμαθητή του, αφού τον έδειρε και μετά τον έγδυσε. Τον άφησε γυμνό από τη μέση και κάτω για να τον χλευάσουν οι συμμαθητές τους.

Μήνυση εναντίον του «τραμπούκου» μαθητή κατέθεσε ο διευθυντής του σχολείου και η οικογένεια του θύματος, που ζήτησε την συνδρομή της Εισαγγελίας, ενώ του δόθηκαν δύο ημέρες αποβολή.

Ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του ενόχου

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα gegonota.news, οι γονείς του μαθητή ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του ενόχου, και δήλωσαν στην Εισαγγελία ότι είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν όλα τα ένδικα μέσα, ώστε να δικαιωθεί το παιδί τους αλλά και να προστατευτούν τα υπόλοιπα παιδιά. Το παιδί που για «χαβαλέ» διαπόμπευσε τον συμμαθητή του ανήκει σε μαθητική συμμορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο γυμνασιόπαιδα διαπληκτίστηκαν και πιάστηκαν στα χέρια, για να ακολουθήσει η απόλυτη εκτροπή.

Από την Εισαγγελία θα δοθεί σχετική εντολή για να διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Να σημειωθεί ότι μια ημέρα αργότερα, δηλαδή στις 15 Φεβρουαρίου, το ίδιο παιδί έπεσε θύμα της συμμορίας για μια ακόμη φορά. Ο «αρχηγός» της συμμορίας, του έσπασε για πλάκα τα γυαλιά που φορούσε για να διαβάζει.

«Δεν τους φοβίζει τίποτα» λέει ο διευθυντής

«Δεν ασχολείται κανείς. Είναι παιδιά που τα δέρνουν, άλλα που φέρνουν μαχαίρια, και bullying γίνεται σε όλες τις τάξεις. Πάρα πολλά παιδιά έχουν πρόβλημα, τα γνωρίζει όλα ο διευθυντής», τονίζει, μητέρα που το παιδί της φοιτά στο σχολείο.

Τα παιδιά φοβούνται τι θα τους συμβεί –τόσο στο σχολείο όσο και έξω από αυτό– αν μιλήσουν για το τι συμβαίνει σε καθηγητές που –όπως σημειώνει– είναι έτσι κι αλλιώς ως επί το πλείστον αδιάφοροι. «Ίσως έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, ίσως φοβούνται και αυτοί», αναφέρει.

«Όντως η κατάσταση είναι δύσκολη και βρίσκομαι και εγώ στη φάση της ενημέρωσης. Οι ψυχολόγοι μας έχουν υποδείξει να μην υπάρξει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για τα παιδιά, αλλά μια διήμερη αποβολή δεν τα εκφοβίζει, την αγνοούν», δήλωσε ο Διευθυντής.