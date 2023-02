Χανιά

Ενδοοικογενειακή βία: καταγγελία από μάνα και κόρη

Μία γυναίκα και η κόρη της κατήγγειλαν στην Αστυνομία τον σύζυγο και πατέρα τους για βιαιοπραγία σε βάρος τους.

Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα χθες σε σπίτι στα Χανιά και οδήγησε στην σύλληψη ενός 53χρονου, μετά από καταγγελία της συζύγου και της κόρης του.

Η 41χρονη σύζυγος και η 21χρονη κόρη του συλληφθέντα, κάλεσαν την αστυνομία καταγγέλλοντας ότι ο 53χρονος έχει καταναλώσει αλκοόλ και βιαιοπραγεί σε βάρος τους.

Άμεσα οι Αρχές έσπευσαν στο σπίτι της οικογένειας στην περιοχή των Δικαστηρίων (photo) και συνέλαβαν τον 53χρονο, ο οποίος θα οδηγηθεί αρμοδίως.

