Ηράκλειο

Ηράκλειο: Συναγερμός για την εξαφάνιση άνδρα - ΕΜΑΚ και drone στις έρευνες

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας με την συνδρομή της ΕΜΑΚ. Πότε και από που χάθηκαν τα ίχνη του άνδρα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας με την συνδρομή της ΕΜΑΚ στο Παλαιόκαστρο στο Ηράκλειο για τον εντοπισμό ενός 44χρονου άνδρα.

Τα ίχνη του, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν χαθεί τις τελευταίες ώρες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές για τον εντοπισμό του 44χρονου.

Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την στιγμή έχουν σπεύσει επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιοκάστρου, δύο πληρώματα και πιο συγκεκριμένα δύο οχήματα το ένα από την ΕΜΑΚ με έναν σκύλο και δύο άτομα και το δεύτερο από την Πυροσβεστική Κρήτης με ομάδα drone.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό άνδρα στην περιοχή Παλαιόκαστρο Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα, η Κ.Ο.Ε.Δ. της 3ης ΕΜΑΚ καθώς και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. ως συνδρομή στην ΕΛΑΣ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 18, 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του δήλωσε στις Αρχές ότι αγνοείται.

Στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Ηρακλείου, αστυνομικοί του ΑΤ Μαλεβιζίου εντόπισαν το αυτοκίνητό του και μέσα τα κλειδιά και το κινητό του.

