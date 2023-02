Δωδεκανήσα

Ρόδος: Ντελιβεράς έκανε και διανομές... ναρκωτικών (εικόνες)

Τι πρόδωσε τον ντελιβερά και οδήγησε την Αστυνομία στην σύλληψη του. Τι βρέθηκε στην κατοχή του. Που έκρυβε τα ναρκωτικά.

Στην σύλληψη Αλβανού ντελιβερά διακινητή κοκαΐνης στ’ Αφάντου προχώρησαν χθες οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου με την συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ!



H Eισαγγελέας Υπηρεσίας άσκησε χθες διώξεις εις βάρος του για διακίνηση ναρκωτικών υπό την μορφή της κατοχής και αποθήκευσης και τον παρέπεμψε για να απολογηθεί ενώπιον του τακτικού Ανακριτή Ρόδου. Ο κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία για την 20ή Φεβρουαρίου 2023.



Πιο συγκεκριμένα, στους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου περιήλθαν πληροφορίες που ήθελαν έναν 41χρονο υπήκοο Αλβανίας, κάτοικο Αφάντου, διανομέα γρήγορου φαγητού, να κατέχει και να διακινεί ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης σε τοξικομανείς.





Ο 41χρονος τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση, από την οποία προέκυψε ότι διακινεί ναρκωτικά. Έπειτα από επίμονη παρακολούθησή του, διαπιστώθηκε πως μεταβαίνει συχνά με μοτοσυκλέτα, πράσινου χρώματος, ιδιοκτησίας του, σε δύσβατη και απομονωμένη περιοχή, πλησίον της Ιεράς Μονής Παναγίας Παραμυθίας, όπου και παραμένει για λίγα λεπτά της ώρας και κατόπιν επιστρέφει στο σπίτι του.



Για τον λόγο αυτόν, έγινε απόπειρα επιτήρησης του ανωτέρω δυσπρόσιτου σημείου. Την 18:50 ώρα της 16ης Φεβρουαρίου 2023 οι επιτηρούντες αστυνομικοί είδαν τον κατηγορούμενο να σταθμεύει την μοτοσυκλέτα του, να συνεχίζει πεζός σε πυκνόφυτη αγροτική περιοχή και να απορρίπτει στο έδαφος δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες τυλιγμένες με μονωτική ταινία.



Μόλις ο ανωτέρω απομακρύνθηκε από το σημείο, διαπίστωσαν πως τα αντικείμενα που είχε εναποθέσει στο έδαφος πριν από μερικά δευτερόλεπτα, ήταν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες με κοκαΐνη.





Συγκεκριμένα ήταν δύο ισοβαρείς αυτοσχέδιες συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 109,4 γραμμαρίων

Κατόπιν τούτου, οργανώθηκε επιχείρηση για την σύλληψή του και την 19:00 ώρα της 16ης Φεβρουαρίου 2023 εντοπίστηκε έξω από την οικία του, όπου και συνελήφθη, με τη συνδρομή και αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε.



Σε σωματικό έλεγχο που του έγινε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε, ένα κινητό τηλέφωνο.





Στη συνέχεια διενεργήθηκε κατ’ οίκον έρευνα, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής και βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 3.950 ευρώ, το οποίο ήταν επιμελώς κρυμμένο πίσω από γυψοσανίδα στο σαλόνι ενώ σε έρευνα σε οικόπεδο ακριβώς έξω από την περίφραξη της μονοκατοικίας βρέθηκε κάτω από πέτρα, ένα γυάλινο βάζο, εντός του οποίου υπήρχαν τρεις αυτοσχέδιες συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 30,8 γραμμαρίων κι ένα πλαστικό βάζο με ακατέργαστη κάνναβη, με 24 αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες, συνολικού μικτού βάρους 2.531,2 γραμμαρίων.



Επίσης, κατασχέθηκε και η μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας του, ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών.



Εξεταζόμενος ισχυρίστηκε ότι είναι περιστασιακός χρήστης κοκαΐνης και ότι τις δύο συσκευασίες που αποθήκευσε τους τις είχε δώσει ένας γνωστός του και του υπέδειξε πού να τις αφήσει. Θα ελάμβανε όπως είπε ως αμοιβή 30 γραμμάρια κοκαΐνης για προσωπική του χρήση. Σε ό,τι αφορά την κάνναβη, όπως είπε, του την είχε δώσει το ίδιο άτομο προς φύλαξη. Υποστήριξε ότι αγόρασε την οικία του έναντι 60.000 ευρώ, το αυτοκίνητό του έναντι 18.500 ευρώ και ότι από την εργασία του σε γυράδικο αμείβεται με 2.000 ευρώ το μήνα.

Πηγή: dimokratiki.gr

