Ηράκλειο: γυναίκα έπεσε από σκάλες και σκοτώθηκε

Τραγωδία στο Ηράκλειο, με την άτυχη γυναίκα να χάνει τη ζωή της όταν έπεσε από σκάλα.

Ένα τραγικό περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου, λίγο πριν τις 22.00, στον Μοχό του δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Μία γυναίκα γύρω στα 55 φέρεται να έπεσε από σκάλες με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά.

Ασθενοφόρο από το Ιατρικό Κέντρο Μαλίων την παρέλαβε ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της μέσα στο ασθενοφόρο.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου όπου εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

