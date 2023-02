Έβρος

Έβρος: έκλεψαν βαν της συνοριοφυλακής έξω από αστυνομικό τμήμα

Κανείς δεν είδε το βανάκι να φεύγει από τον υπηρεσιακό χώρο που φρουρείται.

Αναστάτωση προκάλεσε η αποκάλυψη ότι άγνωστος έκλεψε ένα συμβατικό υπηρεσιακό βαν το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μη νόμιμων μεταναστών που συλλαμβάνονται, ενώ ήταν σταθμευμένο μπροστά από το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης στο Σουφλί.

Η κλοπή του οχήματος έγινε το απόγευμα της Παρασκευής, αλλά κανείς δεν το είδε να φεύγει από τον υπηρεσιακό χώρο, που φρουρείται όλο το 24ωρο.

Οι πληροφορίες του Evros-news.gr αναφέρουν ότι το βαν είχε αφεθεί ξεκλείδωτο από τους συνοριοφύλακες που το χρησιμοποιούν και ο δράστης βρήκε την ευκαιρία να το κλέψει, χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Όταν διαπιστώθηκε η κλοπή, σήμανε συναγερμός και αμέσως ξεκίνησαν αναζητήσεις στο Σουφλί και τις γύρω περιοχές από περιπολικά, μοτοσικλετιστές και πεζές δυνάμεις.

Τελικά, μετά από πολύωρες έρευνες, το βαν εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου εγκαταλελειμμένο στον Μαΐστρο Αλεξανδρούπολης και εξετάστηκε για αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Για τις συνθήκες που επέτρεψαν την κλοπή του διενεργείται εσωτερική έρευνα.

