Μαγνησία

Βόλος: τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων (εικόνες)

Αυτοκίνητο που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, εμβόλισε άλλο όχημα που βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, λίγο πριν τις 09.00 το πρωί της Κυριακής στην Παλιά Εθνική οδό Βόλου – Αθήνας, στο ύψος της στροφής Κριθαριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο που έτρεχε με υψηλή ταχύτητα, εμβόλισε άλλο όχημα, που πορευόταν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Αποτέλεσμα είναι να τραυματιστεί ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου, το οποίο διαλύθηκε, αλλά και ο οδηγός και η 39χρονη συνοδηγός του δεύτερου εμπλεκόμενου οχήματος. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε τους τραυματίες στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος, αλλά και για το αν κάποιος οδηγός είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βόλου.

Πηγή: thenewspaper.gr