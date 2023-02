Μαγνησία

Βόλος: μπούκαραν σε νοσοκομείο και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

Οι δύο άνδρες προσπάθησαν με επιθετικό τρόπο να επισκεφτούν συγγενή τους εκτός επισκεπτηρίου.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Νοσοκομείο του Βόλου, όταν δύο άνδρες, προσπάθησαν να επισκεφθούν συγγενικά τους πρόσωπα εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου...

Καθώς δεν συμμορφώνονταν στις συστάσεις του προσωπικού για να αποχωρήσουν, ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και μάλιστα οι δύο άνδρες κινήθηκαν επιθετικά προς τους Ασυνομικούς.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ του Σαββάτου στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, από Αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. / Α.Τ. Βόλου, συνελήφθησαν δύο άνδρες 27 και 31 ετών, για παράβαση των άρθρων 167 Π.Κ. «Βία κατά Υπαλλήλων & Δικαστικών Προσώπων», 169 Π.Κ. «Απείθεια», 333 Π.Κ «Απειλή» & 361 Π.Κ. «Εξύβριση» διότι, στην προσπάθειά τους να επισκεφθούν συγγενικά τους πρόσωπα–ασθενείς στο εν λόγω Ίδρυμα, εκτός ωραρίου επισκεπτηρίου και μη συμμορφούμενοι να αποχωρήσουν, κατόπιν επανειλημμένων εκκλήσεων υπαλλήλων του Ιδρύματος, ειδοποιήθηκαν οι Αστυνομικές Αρχές και μετέβησαν στο σημείο Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. όπου, παρά τις συστάσεις τους προς τους δράστες να αποχωρήσουν, αυτοί αρνούνταν επιμόνως, κινούμενοι μάλιστα εναντίον των Αστυνομικών, εξυβρίζοντάς τους και απειλώντας τους, αρνούμενοι να υποβληθούν στον αστυνομικό έλεγχο.

Στην προσπάθεια των παθόντων Αστυνομικών να τους συλλάβουν αντιστάθηκαν αρχικά σθεναρώς, απωθώντας τους και κλωτσώντας τους, ενώ στη συνέχεια, κατέστη δυνατή η δέσμευσή τους.

Προανάκριση ενεργείται από το Α.Τ Βόλου.

Πηγή: thenewspaper.gr

