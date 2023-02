Ιωάννινα

Ιωάννινα - Καταδίωξη: Οδηγός αυτοκινήτου πέταξε τα ναρκωτικά κι άρχισε να τρέχει με τα πόδια (εικόνες)

Επεισοδιακή ήταν η καταδίωξη άνδρα που κατείχε ναρκωτικά.

Ένας άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών, απείθεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για την πάταξη της διακίνησης των ναρκωτικών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ο οποίος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης τους, ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ προσέκρουσε και σε προπορευόμενο όχημα.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν το αυτοκίνητο και τότε εκείνος το εγκατέλειψε και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Πριν τη σύλληψή του, ο άνδρας, ελληνικής υπηκοότητας, είχε πετάξει στο έδαφος συσκευασία με ηρωίνη βάρους -90,5- γραμμαρίων, η οποία περισυλλέχθηκε και κατασχέθηκε.

Ακόμη, στην οροφή του αυτοκινήτου βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα ηρωίνης σε μορφή «βράχου» βάρους -10,5- γραμμαρίων, -3- ναρκωτικά χάπια και μία ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα ηρωίνης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

