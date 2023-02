Ηράκλειο

Ηράκλειο - Εξαφάνιση 44χρονου: Missing alert και έρευνες για τον εντοπισμό του

Ώρες αγωνίας για τον 44χρονο. Από ποια περιοχή χάθηκαν τα ίχνη του και πότε. Έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και σήμερα οι έρευνες για τον 44χρονο κάτοικο Γαζίου, του οποίου τα ίχνη έχουν χαθεί από την περασμένη Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιχειρήσεις από την αστυνομία συνεχίζονται, ενώ σημειώνεται ότι συνδράμει και η πυροσβεστική με διασωστικό σκύλο και drone.

Μάλιστα, "Το Χαμόγελο του Παιδιού" ενεργοποίησε και την υπηρεσία missing alert δίνοντας στην δημοσιότητα την φωτογραφία του 44χρονου και στοιχεία για την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.

Συγκεκριμένα, "Το Χαμόγελο του Παιδιού" στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

"Στις 16.02.2023 και ώρα 19:00, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Γαζίου Κρήτης, ο Νικόλαος Αεράκης, ηλικίας 44 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ενήλικα στις 19.02.2023 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής και αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Νικόλαος Αεράκης έχει ύψος 1.70 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε λαδί μπουφάν, γκρι παντελόνι, μαύρη μπλούζα και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Έφυγε με αυτοκίνητο μάρκας Renault Clio, χρώματος ασημί, με πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας ΗΙΤ 7923, το οποίο εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή του Παλαιοκάστρου στην Κρήτη.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση."

