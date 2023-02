Θεσσαλονίκη

Βία ανηλίκων – Θεσσαλονίκη: Νέο επεισόδιο μετά από αγώνα σχολικού πρωταθλήματος

Παιδιά τραυματίστηκαν σε νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων.

Επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί, μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα για το σχολικό πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, το επεισόδιο διαδραματίστηκε στο γήπεδο της Πυλαίας, ενώ αναφέρθηκαν και δύο τραυματισμοί.

Ήδη είναι σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε το επεισόδιο.

