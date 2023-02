Χανιά

Τροχαίο - Χανιά: “Πατέρα Δημήτριε νιώθω τον πόνο σου γιατί έχασα και εγώ το παιδί μου” (εικόνες)

Το συγκινητικό μήνυμα στον πατέρα του 19χρονου στρατιώτη, από ιερέα που επίσης έχασε τον γιο του σε τροχαίο.



Η μοίρα παίζει τραγικά παιχνίδια και τέτοιου είδους έπαιξε με τον πλέον θλιβερό τρόπο σε δύο οικογένειες στα Χανιά.

Δύο οικογένειες που έχασαν τα νεαρά παιδιά τους σε τροχαία ατυχήματα, η μία τον 18χρονο Νικόλα Λαδόπουλο από τον Αλικιανό, τον περασμένο Ιούλιο και η άλλη, την Κυριακή (19/2) τα ξημερώματα, τον 19χρονο Τάσο Ξεκουκουλωτάκη από το Μόδι.

Η μοίρα φέρνει τους δύο πατεράδες των παιδιών αυτών να είναι ιερείς σε ενορίες των Χανίων και οι οποίοι βιώνουν τον πλέον δυσβάσταχτο πόνο, να έχουν χάσει, ξαφνικά, ένα από τα παιδιά τους, τόσο άδικα και τόσο απότομα.

Ο ιερέας Νικόλαος Μανώλης Λαδόπουλος στο άκουσμα της θλιβερής είδησης του θανάτου του 19χρονου Τάσου έσπευσε με ανάρτησή του να απευθυνθεί στον επίσης ιερέα (πατέρα του Τάσου), πατέρα Δημήτριο Ξεκουκουλωτάκη και με λόγια αγάπης και στήριξης να του δώσει δύναμη να αντέξει αυτόν τον πόνο, της απώλειας δηλαδή του παιδιού του.

Ο πατέρας Νικόλαος Λαδόπουλος αναφέρει:

“Είναι πολύ δύσκολο να χάνεις το παιδί σου σε μικρή ηλικία ειδικά σε τροχαίο. Αγαπητέ μου πατέρα Δημήτριε νιώθω τον πόνο σου γιατί έχασα και εγώ το παιδί μου τον Νικόλα πριν επτά μήνες σε τροχαίο. Ο πόνος αβάσταχτος αλλά να ξέρεις ότι τώρα βρίσκεται στα χέρια του Θεού μας ο οποίος να ξέρεις ότι μας δίνει μεγάλη δύναμη να ανταπεξέλθουμε εμείς και η οικογένεια μας αλλά και τα άλλα μας παιδιά.

Καλό παράδεισο!!!”

Ο Νικόλας Λαδόπουλος πάλεψε για περίπου 23 μέρες στη ΜΕΘ μετά από σφοδρό τροχαίο που είχε στον Σκινέ. Ωστόσο δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά του. Όπως και ο Τάσος Ξεκουκουλωτάκης (παίκτης της Άμιλλας) ήταν και εκείνος ποδοσφαιριστής σε ομάδα του τοπικού και συγκεκριμένα στην ΑΕ Κυδωνίας.

