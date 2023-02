Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: οδηγός ΚΤΕΛ κατέρρευσε στο τιμόνι

Θρίλερ στο ΚΤΕΛ με προορισμό την Κατερίνη, όταν ο οδηγός κατέρρευσε στο τιμόνι. Η σωτήρια η επέμβαση "ήρωα" επιβάτη.

Σκηνές βγαλμένες από θρίλερ, έζησαν οι επιβάτες του λεωφορείου των ΚΤΕΛ που ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη για Κατερίνη όταν ο οδηγός, αντιμετώπισε ξαφνικό πρόβλημα υγείας, εχασε τον έλεγχο και ένας επιβάτης βοήθησε στο να αποτρέπει την τελευταία στιγμή μέσα σε τούνελ, μια ενδεχόμενη τραγωδία.

Πιο συγκεκριμένα κάποια στιγμή στην εθνική οδό, οι επιβάτες ταράχτηκαν από μια στραβοτιμονιά του οδηγού. Κάποιοι την απέδωσαν σε κακοτεχνία σε συγκεκριμένο σημείο του δρόμου. Λίγα λεπτά αργότερα όμως το σκηνικό έγινε ξανά. Τότε κάποιοι άρχισαν να φωνάζουν στον οδηγό χωρίς να παίρνουν απάντηση.

Το λεωφορείο των ΚΤΕΛ βρισκόταν στην εθνική οδό, κοντά στην Κατερίνη και λίγο αργότερα έχασε την έξοδο για την πόλη. Ήταν η στιγμή που ένας από τους επιβάτες αποφάσισε να σηκωθεί για να δει και να μιλήσει στον οδηγό. Ο οδηγός όμως δεν αντιδρούσε σε όσα του έλεγε, αλλά ούτε στα αγγίγματά του.

O επιβάτης, αφού αντιλήφθηκε πως ο οδηγός κατέρρευσε στο τιμόνι και δεν μπορούσε να διαχειριστεί το όχημα, προσπάθησε ο ίδιος να κόψει ταχύτητα και να φρενάρει το λεωφορείο. Στη μέση του τούνελ τα κατάφερε και οι επιβάτες βγήκαν έξω με ασφάλεια.

Ο οδηγός του λεωφορείου των ΚΤΕΛ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη για τις πρώτες βοήθειες, με τους επιβάτες να πηγαίνουν με καθυστέρηση στους τελικούς προορισμούς τους, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστούν.

