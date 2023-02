Δωδεκανήσα

Ρόδος: Γιος συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θύμα είχε βρεθεί μέσα στο σπίτι του δεμένο πισθάγκωνα. Το χρονικό της υπόθεσης.

Στην έκδοση διάταξης με την οποία απαγορεύθηκε η έξοδος από την χώρα του 40χρονου Ευάγγελου Κουλιανού του Σπόρου εις βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση του βιοπαλαιστή πατέρα του Γιώργου Καριώτη τον περασμένο Ιούνιο στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου προχώρησε η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Μαρία Παπαγιαννίδου και παρέπεμψε την δικογραφία που σχηματίστηκε στον τακτικό Ανακριτή για τα περαιτέρω.

Προηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής η υποβολή δικογραφίας από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου σύμφωνα με την οποία δράστης του αποτρόπαιου εγκλήματος είναι ο «Βαγγέλης» που συγκίνησε το πανελλήνιο μέσα από διαδοχικές εκπομπές«Φως στο Τούνελ», όπου ζητούσε την συνδρομή της για την επίσπευση των ερευνών, τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη!

Την 14η Ιουνίου 2022 και περί ώρα 12:30? ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου από το Κέντρο Άμεσης Δράσης (100) για ανεύρεση νεκρού σε οικία που επί της οδού Ειρήνης στην Μεσαιωνική Πόλη.

Στην οικία βρέθηκε δεμένος πισθάγκωνα και με βρόγχο στο λαιμό, χωρίς εμφανή σημάδια κακοποίησης, σε θέση πρηνηδόν στο πάτωμα της οικίας του ο Γεώργιος Καριώτης του Χρήστου 75 ετών.

Φορούσε άσπρο παντελόνι, μπλε κοντομάνικη μπλούζα, άσπρο πουκάμισο και κάλτσες. Το κεφάλι του θύματος ακουμπούσε «προσεγμένα» σε πετσέτα ποτισμένη με αίμα ενώ ήταν επιμελώς σκεπασμένος με κουβέρτα. Το θύμα βρήκε ο γιός του Ευάγγελος που είπε ότι τον είχε επισκεφτεί την 13η Ιουνίου 2022 το μεσημέρι για μικρό χρονικό διάστημα μισής ώρας. Από την έρευνα δεν βρέθηκε το πορτοφόλι του 75χρονου που σύμφωνα με τις μαρτυρίες των συγγενών έφερε πάντα μαζί του.

Οι αστυνομικοί ερεύνησαν βιντεοληπτικό υλικό από καταστήματα και οικίες πέριξ του σημείου και από το σύνολο των πυλών εισόδου της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου.

Την 16η Ιουνίου 2022 βρέθηκε στον περιβάλλοντα χώρο της οικίας το πορτοφόλι του θύματος.

Από τις καταθέσεις που ελήφθησαν και την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι το θύμα ήταν παντρεμένος με την Σεβαστή Καψαλάκη του Ευαγγέλου και είχαν χωρίσει από το έτος 1997.

Από τον γάμο τους είχαν αποκτήσει τρία παιδία. Τον Ευάγγελο, τον Οδυσσέα και την Αικατερίνη Κουλιανού. Δεν έφεραν το επώνυμο του πατέρα τους καθότι ή μητέρα τους δεν είχε χωρίσει νομότυπα από τον πρώην σύζυγο της.

Το θύμα διέμενε μόνο του, σε οικία που μίσθωνε από την Αρχαιολογία, ήταν φιλήσυχο άτομο, δεν είχε αντιπαραθέσεις με τους γείτονες αλλά ούτε και φιλικές σχέσεις. Επίσης, χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του μια δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας «PIAGGIO», μοντέλο «VESPA» χρώματος καφέ με ανοιχτόχρωμη σέλα.

Οι μετακινήσεις του ήταν περιορισμένες και μετέβαινε για αγορές στο μίνι μάρκετ που βρίσκεται πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου.

Το θύμα δεν είχε ιδιαίτερα περιουσιακά στοιχεία και ζούσε με τη σύνταξη του ως λιμενεργάτης.

Επιπλέον, συνήθιζε να μην ασφαλίζει (κλειδώνει) τις πόρτες της οικίας του. Σύμφωνα με μαρτυρίες κανείς δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, δεν άκουσε φασαρία ή διαπληκτισμό ενώ σε συνδυασμό με την Ιατροδικαστική Έκθεση που αναφέρει ότι ο θάνατος του ήταν τουλάχιστον 12 ωρών δε δύναται να εξακριβωθεί ο ακριβής χρόνος θανάτου του.

Οι αστυνομικοί αξιολόγησαν τα ακόλουθα στοιχεία:

Το θύμα κατά την ανεύρεση του ήταν περιποιημένο (πανί στο προσκεφάλι για να μην ακουμπάει στο πάτωμα και σκεπασμένο με κουβέρτα),

Η πόρτα της οικίας ενώ πάντα ήταν κλειστή πλην όμως ανασφάλιστη ήταν ορθάνοιχτη και στερεωμένη με ξύλο,

Ουδείς από τους περίοικους άκουσε ή αντιλήφθηκε φασαρία ή διαπληκτισμό,

Η θέση και ο τρόπος που βρέθηκε το θύμα είναι εμφανώς σκηνοθετημένη καθώς τα χέρια του θύματος είναι πρόχειρα δεμένα με κορδόνι από αρβύλα και ο βρόγχος στο λαιμό του ήταν περασμένος 3 με 4 φορές, ενώ δεν αφαιρέθηκε πουγκί με χρήματα που κατείχε πάνω του και ο χώρος δεν ήταν αναστατωμένος ούτε πρόσφατα καθαρισμένος, μαρτυράει ότι το άτομο που διέπραξε την ανθρωποκτονία και σκηνοθέτησε την ληστεία τείνει να είναι γνωστό προς αυτόν πρόσωπο.

Ελήφθησαν καταθέσεις από τα παιδιά του θύματος, τον γαμπρό του και την σύζυγο του ενώ έγινε άρση του απορρήτου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ως και τραπεζικών λογαριασμών και κινήσεων και οι αστυνομικοί κατέληξαν στα ακόλουθα:

Ο 40χρονος γιός του θύματος ήταν το τελευταίο άτομο που τον είδε ζωντανό και το πρώτο που το ανηύρε.

Αν και καθ’ όλη την προανάκριση ανέφερε ότι την 13η Ιουνίου 2022 συναντήθηκε μαζί του για χρονικό διάστημα 20 – 30 λεπτών σύμφωνα με την ανάλυση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας παρέμεινε για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ωρών, πράγμα που παραδέχτηκε μόνο και όταν ενημερώθηκε για το ως άνω εύρημα,

Ο 40χρονος φαίνεται στην ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού τόσο στις 12 Ιουνίου 2022 όσο και στις 14 Ιουνίου 2022 να εισέρχεται – εξέρχεται από πύλη του Αγίου Ιωάννη στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου όπως και ο ίδιος αναφέρει, την επίμαχη ημέρα (13/06/2022) δεν εμφανίζεται,

Τμήμα δακτυλικού αποτυπώματος του κατηγορούμενου βρέθηκε στην επιφάνεια ξύλινου τμήματος στο κάτω μέρος του κρεβατιού- ποδαρικό (δίπλα από το θύμα), το οποίο δε δικαιολογείται από επισκέπτη στην οικία.

Ο κατηγορούμενος το εξήγησε λέγοντας ότι σε προγενέστερο χρόνο είχε βοηθήσει τον πατέρα του να καθαρίσει το σπίτι, πράγμα που έρχεται σε αντιδιαστολή με την εικόνα της σκηνής του εγκλήματος που δείχνει ένα σπίτι που έχει μεγάλο χρονικό διάστημα να καθαριστεί ή τακτοποιηθεί.

Ο κατηγορούμενος κατά την παραμονή του στην οικία του θύματος αναφέρει ότι ο πατέρας του ήταν στο κρεβάτι του φορώντας πιτζάμες ενώ βρέθηκε φορώντας ρούχα τα οποία είναι ίδια με αυτά που φαίνεται από το βιντεοληπτικό υλικό να φοράει στις 12 Ιουνίου 2022. Η 12η Ιουνίου 2022 είναι η τελευταία φορά που το θύμα εξακριβώθηκε ότι είναι εν ζωή.

Ο ανωτέρω κατηγορούμενος στις 14 Ιουνίου 2022 κι ενώ βρίσκεται στην εργασία του προσποιείται ενώπιων των συναδέλφων του ότι έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα του πράγμα αδύνατο καθώς σύμφωνα με το αποτέλεσμα της Ιατροδικαστικής Έκθεσης το θύμα είχε αποβιώσει.

Ο ίδιος φέρεται παραπέρα να προσπάθησε να χειραγωγήσει τουλάχιστον δύο συναδέλφους του να αλλάξουν τις αρχικές τους καταθέσεις όπως και επιβεβαιώνεται από την έκθεση απομαγνητοφώνησης καθώς αντιλήφθηκε ότι η αρχική του σκέψη να προσποιηθεί ότι η επικοινωνία με τον πατέρα του θα στραφεί εναντίον του.

Το ίδιο προσπάθησε να κάνει και με ακόμη έναν μάρτυρα που όπως παραδέχτηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ» του απέστειλε προσωπικό μήνυμα προκειμένου να συναντηθούν.

Εξεταζόμενος όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου αρνήθηκε τις κατηγορίες ενώ συνέχισε να δίνει αόριστες απαντήσεις και υποθετικά σενάρια μη μπορώντας να απαντήσει κατά ουσία στις ερωτήσεις που του τέθηκαν ενώ έδινε συγκεχυμένες απαντήσεις τις οποίες συνεχώς άλλαζε προκειμένου αποφύγει με κάθε τρόπο την εμπλοκή του στην ανθρωποκτονία του πατέρα του.

Κατά τη διάρκεια όλων των εξετάσεων του ήταν εμφανώς ψυχολογικά φορτισμένος ενώ η εν γένει στάση του και συμπεριφορά του δείχνουν άτομο με στοιχεία ενοχής.

Επιπροσθέτως, σε οποιαδήποτε προσαγωγή – κλήση – εξέταση του δε διαμαρτυρήθηκε παρά μόνο προσπαθούσε να απενεχοποιήσει τον εαυτό του προβάλλοντας μας υποθετικά σενάρια για την εμπλοκή άγνωστων δραστών χωρίς να τεκμηριώνει τις σκέψεις του.

Πηγή: dimokratiki.gr