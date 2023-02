Ηράκλειο

Ηράκλειο: Θρίλερ με νεκρό στο λιμάνι

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για μέλος πληρώματος πλοίου.

Συναγερμός σήμανε σήμερα νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε ΕΚΑΒ και Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου καθώς ένας άνδρας, βρέθηκε νεκρός μέσα στο νερό στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ekriti, πρόκειται για έναν αλλοδαπό, μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου που έχει αγκυροβολήσει στην προβλήτα με τα υπόλοιπα φορτηγά πλοία.

Η σορός ντου εντοπίστηκε να επιπλέει στην επιφάνεια, πολύ κοντά στο φορτηγό πλοίο όπου εργαζόταν.

Επί τόπου βρίσκονται άνδρες του Κεντρικού Λιμεναρχείο και το ΕΚΑΒ.

