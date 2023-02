Μαγνησία

Αλμυρός: αγέλη σκύλων επιτέθηκε σε νήπιο

Τον τρόμο έζησε μία μητέρα με το τρίχρονο παιδί της στον δρόμο προς το σχολείο.

Τον τρόμο έζησε ένα τρίχρονο παιδάκι στον Αλμυρό Βόλου, όταν δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων. Το παιδάκι, γλίτωσε τα χειρότερα καθώς η μητέρα του το άρπαξε στην αγκαλιά της για να το σώσει.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 8.30 το πρωί της Τρίτης, έξω από το 1ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.

Η γυναίκα μόλις είχε αφήσει το ένα παιδί της στο δημοτικό σχολείο και πηγαινε προς τον παιδικό σταθμό με το δεύτερο παιδί της ηλικίας τριών χρόνων. Το παιδί περπατούσε λίγα βήματα πιο μπροστά και αδέσποτα σκυλιά άρχισαν να τρέχουν και όρμηξαν κατά πάνω του.

Η μητέρα, σύμφωνα με το almyros.gr, άρπαξε στην αγκαλιά της το νήπιο και με κίνδυνο της σωματικής της ακεραιότητας κατόρθωσε να απομακρύνει τα σκυλιά. Το πιο άγριο όμως έτρεξε προς την πόρτα του σχολείου, επιτέθηκε σε μία άλλη μητέρα, η οποία στάθηκε πιο τυχερή, αφού με τη βοήθεια και άλλων γονέων κατάφεραν να απωθήσουν τα αδέσποτα από τον χώρο.

Η μητέρα με το παιδί της απευθύνθηκαν σε ιδιώτη ιατρό, αλλά και στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού για τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια κατήγγειλε το γεγονός στον δήμο και στο Αστυνομικό τμήμα Αλμυρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, oι γονείς του τρίχρονου ζήτησαν από τον δικηγόρο τους να καταθέσει μήνυση.

