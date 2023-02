Θεσσαλονίκη

Βία ανηλίκων - Θεσσαλονίκη: σύλληψη 17χρονου για την επίθεση μετά από σχολικό αγώνα

Κατήγορείται για την επίθεση με ρόπαλα μετά τη λήξη σχολικού αγώνα κατά την οποία τραυματίστηκαν ανήλικοι.

Ένας 17χρονος συνελήφθη για εμπλοκή στην επίθεση που εκδηλώθηκε την περασμένη Δευτέρα σε βάρος τριών ανηλίκων, μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα για το σχολικό πρωτάθλημα, σε γήπεδο του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο νεαρός, με καταγωγή από την Αλβανία, ταυτοποιήθηκε και μετά από αναζητήσεις συνελήφθη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κατηγορείται ότι μαζί με άλλους συνεργούς του επιτέθηκαν, κρατώντας ξύλινα αντικείμενα, όπως ρόπαλα, εναντίον τριών ανηλίκων που βρίσκονταν στις κερκίδες του γηπέδου, με συνέπεια να τραυματίσουν στο κεφάλι έναν 15χρονο, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Στα άλλα δύο θύματα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τις έρευνες για την υπόθεση διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Πυλαίας - Χορτιάτη και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης.

Είχε προηγηθεί την Παρασκευή ένα ακόμη επεισόδιο, στο ίδιο γήπεδο και για την ίδια διοργάνωση, όταν 16χρονος (ημεδαπός) απείλησε με μαχαίρι καθηγητή και τον χτύπησε. Ο ανήλικος «πρωταγωνιστής» του επεισοδίου είχε συλληφθεί και με εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος ενώ ορίστηκε ρητή δικάσιμος.

Ύστερα από τα δύο παραπάνω επεισόδια, ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη αποφάσισε να ανακαλέσει την άδεια παραχώρησης του γηπέδου («Αντώνης Καραμπουρνιώτης»).

